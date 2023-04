Visites guidées de l’exposition « A partir » Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Visites guidées de l’exposition « A partir » Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales, 15 septembre 2023, Saint-Gaudens. Visites guidées de l’exposition « A partir » 15 – 17 septembre Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Gratuit. Réservation obligatoire. Viiste guidée de l’exposition « A partir » réalisée par les étudiants de l’ESAD de Tarbes Pyrénées à partir de l’histoire de Saint-Gaudens, du bâtiment abritant le musée et l’exposition de 2022 « Fouque & Arnoux La saga de céramistes visionnaires ». Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 89 05 42 http://www.saintgo.fr/musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 89 05 42 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musee@stgo.fr »}] Installé au cœur de la ville ancienne de Saint-Gaudens dans un bâtiment néo-classique de 1875, ce musée permet de découvrir l’histoire de la partie centrale de la chaîne des Pyrénées, et notamment la manufacture de porcelaines et faïences qui a fonctionné au XIXe siècle. Il offre aussi une évocation des personnages, événements et productions remarquables qui y sont liés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées centrales Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Le Musée - Arts et figures des Pyrénées Centrales Adresse 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Le Musée - Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens

Le Musée - Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/

Visites guidées de l’exposition « A partir » Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales 2023-09-15 was last modified: by Visites guidées de l’exposition « A partir » Le Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Le Musée - Arts et figures des Pyrénées Centrales 15 septembre 2023 Le Musée - Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Saint-Gaudens

Saint-Gaudens Haute-Garonne