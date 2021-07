Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Le musée à travers l’histoire » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

« Le musée à travers l'histoire » Musée de la Cour d'Or, 18 septembre 2021, Metz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Cour d’Or

### Découvrez comment le Musée de La Cour d’Or est devenu ce qu’il est… Le Musée comporte des collections multiples et s’étend sur plusieurs bâtiments prestigieux : église des Carmes, thermes gallo-romains, grenier de Chèvremont etc. Cette visite retrace l’évolution du Musée depuis le XIXe siècle, des extensions à l’enrichissement des collections… où comment le Musée de La Cour d’Or est devenu ce qu’il est…

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite adultes.

Musée de la Cour d'Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T11:45:00

