Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Le musée à la maison : Les femmes à l’honneur ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le musée à la maison : Les femmes à l’honneur ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 9 mars 2021-9 mars 2021, Lille. Le musée à la maison : Les femmes à l’honneur !

du mardi 9 mars au samedi 13 mars à Musée d’histoire naturelle de Lille

Le Musée vous manque et vous aviez hâte de découvrir sa transformation ?

Pas de panique, en attendant la réouverture de nos portes, le Musée s’invite chez vous et vous propose tuto, ateliers dessin, visite commentée…pour continuer à découvrir l’univers du Musée derrière vos écrans

Découvrez vite le programme de cette semaine ! Cette semaine, nous mettons à l’honneur les femmes ! En cette journée du 8 mars, qui célèbre la journée internationale des droits des femmes, partons à la rencontre de figures et d’histoires féminines. Découvrez le programme : * Mardi 9 Mars : Découvrez en vidéo l’histoire d’un nouvel objet des réserves : les coussins périodiques (réalisée par la ville de Lille) * Mercredi 10 Mars : Un atelier de dessin naturaliste pour réaliser, étape par étape, le canard souchet ! Atelier dessin à distance avec Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste, via Teams (inscription par mail : [[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](reservation-mhnl@mairie-lille.fr)](reservation-mhnl@mairie-lille.fr) ) Voir les conditions sur l’événement de l’atelier. * Vendredi 11 Mars : Connaissez-vous Charlotte Ruderman-Dehorne ? Le musée d’histoire naturelle de Lille lui rend hommage en nommant un nouvel espace du musée en son honneur. Découvrez en avant première l’histoire de cette femme scientifique et ce nouvel espace (en partenariat avec Crossmuseum) * Samedi 12 Mars : Pour finir la semaine en douceur, instant lecture avec Judith Pargamin, directrice du musée, un livre de Joan Procter « La femme qui aimait les reptiles » ! Rendez-vous sur la page (https://www.facebook.com/mhnlille), [instagram](https://www.instagram.com/mhnlille/) et le [site du musée !](https://mhn.lille.fr/) Cette semaine, nous mettons à l’honneur les femmes ! En cette journée du 8 mars, qui célèbre la journée internationale des droits des femmes, partons à la rencontre de figures et d’histoires féminines Musée d’histoire naturelle de Lille 19 rue de Bruxelles Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T12:00:00 2021-03-09T12:30:00;2021-03-10T14:15:00 2021-03-10T15:30:00;2021-03-12T12:00:00 2021-03-12T12:30:00;2021-03-13T12:00:00 2021-03-13T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 19 rue de Bruxelles Ville Lille