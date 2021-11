Le Murmure des Fées- Festival Grande Marrée. Brest, 20 novembre 2021, Brest.

Le Murmure des Fées- Festival Grande Marrée. Centre social Pen Ar Créac’h 13 Rue du Professeur Chrétien Brest

2021-11-20 16:00:00 – 2021-11-21 16:50:00 Centre social Pen Ar Créac’h 13 Rue du Professeur Chrétien

Brest 29200

Au temps de nos arrières grand-mères, près du village, au sommet de la montagne, au fond de la fontaine vivaient les fées. Les soirs de pleine lune, elles sortaient de l’eau, dansaient, chantaient jusqu’au petit matin. On dit que leur chant était si beau qu’il faisait naître les enfants fées ! Mais un soir de brume, les hommes du village, armés de fourches, ont chassé les fées et ont bouché la fontaine. Les fées se sont enfuies.

On ne les a plus jamais revues. Mais avant de fuir, une fée a déposé son enfant devant la porte de la maison de la vieille dame qui soigne avec les plantes dans le pays. C’est ainsi que Margot, l’enfant fée est arrivée dans la vie de la vieille.

​Dans cette histoire, la question de l’identité est au premier plan.

Il renvoie à l’importance d’accepter nos parts « d’ombres » pour être entier ? Nous connecter à notre être sensible pour avancer ? Accepter de changer , de vivre la métamorphose pour se révéler ? Comment une enfant dont on dénigre l’origine peut se construire ? Sommes-nous prêts à accepter l’autre et ses différences ?

à partir de 8 ans – 50 minutes

+33 2 98 02 18 56

Centre social Pen Ar Créac’h 13 Rue du Professeur Chrétien Brest

