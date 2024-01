Le murmure des arbres Salles, samedi 25 mai 2024.

Le murmure des arbres Salles Gironde

Lorsque le vent souffle dans les arbres, nous croyons entendre le bruit des feuilles qui dansent dans le vent mais ce sont des murmures qui arrivent à nos oreilles… Ils nous murmurent des histoires d’arbres décimés, d’arbres seuls, malmenés et de la force de vie qui nous élève malgré tout entre le ciel et la terre, de l’amour et du respect que l’on porte au vivant de cette planète. Laissez-vous porter par le vent et ses murmures, en corps dansant, en papier sculpté, plié, mouvementé. Écoutez cette nature qui vit en silence.

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25



L’événement Le murmure des arbres Salles a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de l’Eyre