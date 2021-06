Le Murmure de la Forêt La Ferme des Cerisiers, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Vincent-du-Pendit.

Le Murmure de la Forêt

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à La Ferme des Cerisiers

Si l’on tend bien l’oreille,les plantes et champignons nous offrent de vieilles histoires, des contes oniriques et leur singulière poésie. De manière artisticoludique nous allons en apprendre plus sur les plantes et les interactions qu’elles ont entre elles. Une aventure riche, parfaite pour un premier séjour. Contexte et origine du projet : Ce projet entre dans la catégorie des séjours aventure, où le récit est le moteur principale du déroulement en groupe. Il suit “Ecoute l’eau qui chante” dans sa volonté de transmettre des savoirs et sensibiliser des enfants à l’environnement. Les animateurs sont tous force de proposition pour établir le programme commun d’animation mais aussi des rituels et des temps de vie quotidiens. Le groupe de jeunes sera accompagné par les animateurs qui veilleront au « vivre ensemble » et au « faire ensemble ». Ainsi les tâches de la vie quotidienne seront réparties entre jeunes et animateurs pour assurer le bon fonctionnement du séjour. De plus, le groupe sera en cohabitation avec d’autres groupes plus jeunes sur le lieu d’accueil. En conséquence, une organisation commune sera mis en place et une mutualisation des tâches et de certaines veillés favoriseront les rencontres intergroupes.

En fonction du Quotient familial, le tarif oscille entre la gratuité et 285€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Ferme des Cerisiers 46400 Saint-vincent-du-pendit Saint-Vincent-du-Pendit Lot



