Le Mur Nantes #5 : ZEKLO Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 25 mars 2022, Nantes.

2022-03-25 sur la façade de Trempolino

Horaire :

Gratuit : oui sur la façade de Trempolino

Le Mur Nantes : des toiles urbaines géantes et éphémères à découvrir tous les 3 mois sur la façade de Trempolino. Une nouvelle oeuvre artistique et éphémère de l’artiste ZEKLO est à découvrir sur la façade de Trempolino du 12 février au 1er avril 2022. Le public est également invité à apprécier le travail de l’artiste en pleine réalisation du 8 au 12 février. C’est par le biais de son père musicien, et grâce aux bandes dessinées et aux films d’animation de sa jeunesse que ZEKLO développe son appétence pour le dessin et la pratique artistique. A partir de 2003, le graffiti s’impose à lui, décuplant son expérience de la peinture : les supports s’agrandissent, le geste évolue et les combinaisons semblent illimitées. De 2010 à 2013, il acquiert de l’expérience, se professionnalise et participe à plusieurs festivals internationaux de Street Art. Londres, Marrakech, Copenhague. Le style de ZEKLO interpelle : il innove et se démarque par ses portraits monumentaux, ses couleurs et de ses figures chimériques. Les peintures de ZEKLO sont des figures incertaines façonnées par la spontanéité de son geste et l’éphémérité de ses modèles : des morceaux de vies, tracés et assemblés, suspendus dans la matière de la peinture. Organisé par le collectif Plus de Couleurs

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com