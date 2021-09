Le Mur Nantes #4 : Bims Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 29 septembre 2021, Nantes.

2021-09-29 sur la façade de Trempolino

Horaire :

Gratuit : oui sur la façade de Trempolino

Le Mur Nantes : des toiles urbaines géantes et éphémères à découvrir tous les 3 mois sur la façade de Trempolino. Pour le lancement de la saison 2, Plus de Couleurs invite l’artiste rennais BIMS. La réalisation aura lieu du 21 au 25 septembre 2021 et sa fresque sera visible du 26 septembre 2021 au 24 janvier 2022.Totalement autodidacte, c’est le graffiti qui permet à BIMS de s’ouvrir à l’histoire de l’art très jeune. Sa pratique devenue mode de vie le conduit aux quatre coins du monde. L’artiste porte son travail sur plusieurs techniques : l’illustration nourrie par la BD, l’abstraction nourrie par sa fascination pour la lumière et un graffiti plus traditionnel par son lien visceral avec cette discipline.BIMS est un habitué des grands formats qu’il peint par pur plaisir ou sur commande. “Se sentir tout petit face à sa peinture m’a toujours fait vibrer, comme j’ai pu l’être devant Guernica de Picasso ou La ronde de nuit de Rembrandt”. Organisé par le collectif Plus de Couleurs

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com