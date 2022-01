Le Mur Marseille 2e Arrondissement, 1 février 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Le Mur Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-02-01 – 2022-02-01 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ce duo tragi-comique écrit et mis en scène par Philippe Delaigue explore, grâce à la figure ambivalente du clown, de grands thèmes comme l’exil, la mort, l’amour…



Tout commence avec l’apparition de deux êtres étranges, non répertoriés. Ils semblent venir d’un pays lointain. Où peut‑être de la rue d’à côté… Nous ne savons rien, seulement leur nom : Jean‑Jacques et Monique. Qui êtes‑vous ? D’où venez-vous ? Que faites‑vous là ?



Dans un jeu fantaisiste sublime, Léa Menahem et Jimmy Marais font résonner par le biais du mythe de Pyrame et Thisbé, deux jeunes babylonien·ne·s contraint·e·s de partager leur amour à travers la fente d’un mur, le drame des vies arrachées. Philippe Delaigue, jusqu’alors éloigné de l’univers clownesque, y découvre des trésors d’inspiration : une voix, une allure, une façon de voir le monde et une absence d’identité repérée auxquelles il prête ses mots.



https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22

