Portes ouvertes de mon atelier de fabrication d’abat-jour Le Mur Habité, 31 mars 2023, Rennes.

Portes ouvertes de mon atelier de fabrication d’abat-jour 31 mars – 2 avril Le Mur Habité

Découverte du métier d’abat-jouriste

Le Mur Habité 3 rue Gisèle Freund 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35238 Ille-et-Vilaine Bretagne

Installée à Rennes en tant qu’abat-jouriste et créatrice de luminaires depuis septembre 2017, je réalise des pièces uniques et sur mesure adaptées à vos besoins : fabrication, création et réfection d’abat-jour.

Passionnée par la matière, les couleurs et la lumière que l’on peut diriger,

capturer ou laisser s’échapper, je vous propose aujourd’hui d’habiller vos

pieds de lampes, de vous séduire avec mes créations originale et de vous aider à créer une ambiance qui s’adapte à votre intérieur et à toutes vos envies.

De mon atelier, sortent des abat-jour contre-collés ou cousus : formes classiques ou vintages, tissus fleuris ou unis, franges et galons,…chaque création est unique !

A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, j’accueille une autre abat-jouriste rennaise : Laure-Anne Quereyron.

Nous serons ravies de vous parler de notre métier et de répondre à vos questions.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Frédérique Jouvin