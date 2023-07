Guillaume Linard Osorio le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne, 9 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Guillaume Linard Osorio 9 septembre – 22 octobre le MUR espace de création Entrée libre

Guillaume Linard Osorio va s’approprier l’espace de création du Mur..

Né en 1978 à Montereau, Guillaume Linard-Osorio vit et travaille à Paris.

Son travail d’artiste est pétri par la culture du construit, la projection, la mise en oeuvre et la représentation de l’espace. Dimension directement liée à sa formation d’architecte, les matériaux de construction sont souvent à la base de son travail. Il s’attache à leur transformation et à leur visibilité, alors que par principe ils disparaissent dans la finalité de la construction. Il recompose et interroge le sens à partir de leur vocabulaire silencieux.

Voilà plusieurs années que Guillaume Linard Osorio explore le polycarbonate alvéolaire comme support. Ils forment des sortes d’images floues, des radiographies d’un mouvement suspendu. Ils ne sont pas pensés comme des « fenêtres tableau » censés cadrer le monde, l’éclairer ou lui donner une forme idéalisée. C’est notre monde de la vitesse et de l’instantané mis sur pause, une parenthèse.

Vernissage le samedi 9 septembre à 18h, une performance de l’artiste sera proposé à 19h

Commissariat: Virginie Prokopowicz

Visites gratuites scolaires, ehpad, centre de loisirs, groupe les vendredis de 15h à 19h sur rdv

Atelier familial le dimanche 1 octobre entre 15h et 17h sur rdv

le MUR espace de création 8 avenue de Sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 0608684030 https://lemurespacedecreation.com https://www.facebook.com/lemur.moret contact@lemurespacedecreation.com Association le MUR espace de création, créateur, organisateur de manifestations culturelles et artistiques Train de Paris/ Gare de Lyon; parking à 50 m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

©Aurélien Mole