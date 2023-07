Eric Michel « Lumière(s) » le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne, 8 juillet 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Eric Michel « Lumière(s) » 8 juillet – 27 août le MUR espace de création Entrée libre

Eric Michel vit à Paris. Son travail sur la lumière, en particulier ses tableaux saturés de pigments purs, ses vidéos et ses installations fluorescentes, s’inscrit essentiellement dans la tradition d’une quête de l’immatériel, dans la lignée d’Yves Klein, James Turrell et Dan Flavin.

Pour cette exposition sous l’influence Minimale, Eric propose de développer le propos de La Lumière naturelle ou intérieure, nourrie de multiples petites lumières plus intimes la constituant, telles que des travaux de recherche qu’ils soient visuels, sonores, spatiaux…mais aussi humains. Il dévoilera à cette occasion une oeuvre inédite, témoin de ses expérimentations jusqu’à aboutissement d’oeuvres majeures.

Le Mur est honorée de recevoir la proposition d’Eric à l’espace de création, qui marque aussi son implication dans l’association depuis le début.

Visites et médiations pour les centre de loisirs, ehpad et autres groupes les vendredis de 15 h à 19h sur rdv

Atelier familial le dimanche 23 juillet entre 15h et 17h sur rdv

le MUR espace de création 8 avenue de Sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 0608684030 https://lemurespacedecreation.com https://www.facebook.com/lemur.moret contact@lemurespacedecreation.com Association le MUR espace de création, créateur, organisateur de manifestations culturelles et artistiques Train de Paris/ Gare de Lyon; parking à 50 m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

2023-08-27T15:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

©Eric Michel, Adagp 2023