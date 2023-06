Fête anniversaire des 10 ans du Mur le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne, 1 juillet 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Fête anniversaire des 10 ans du Mur 1 et 2 juillet le MUR espace de création Entrée libre

L’exposition des 10 ans débutée le 24 juin sera toujours en cours …

+Programme de la fête anniversaire ouverte à tous…

C’est une grande fête que nous souhaitons conviviale et joyeuse. En perspective des retrouvailles, des rencontres avec les publics, des concerts, des ateliers, des performance, et une conférence…C’est l’occasion de réunir, fédérer, remercier tous les intervenants qui ont fait et font le Mur aujourd’hui: artistes, partenaires, adhérents, collectivités, institutions, structures culturelles….

Samedi 1er juillet

18h : Apéritif musical offert par l’association accompagné de chansons françaises : Margaux Perry

Venez chantoner les plus belles chansons françaises avec Margaux

18h : Stand de restauration grâce à l’ADSCE, notre partenaire

L’association ADSCE vous propose de vous restaurer à petit prix

20h : Concert rock par le groupe des Stomp Five

Venez plonger dans l’univers rock des Stomp Five

22h : Performance plastique/sonore par Christine Coste//Catherine Ursin //Nikola Kapetanovic

A la tombée de la nuit, venez assister à une expérience visuelle et sonore

hors du commun

23h : DJ Black Platiner

DJ Black Platiner vous fera danser jusqu’au bout de la nuit

Dimanche 2 juillet 2023

15h-17h : Ateliers plastiques Laura Graell Girgas

Terre et Dessin

17h-19h : Conférence sur l’art contemporain menée par Andrée Grammatico

Andrée Grammatico, passionnée d’histoire de l’art, vous convie à une

conférence sur l’art contemporain

le MUR espace de création 8 avenue de Sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 0608684030 https://lemurespacedecreation.com https://www.facebook.com/lemur.moret Association le MUR espace de création, créateur, organisateur de manifestations culturelles et artistiques Train de Paris/ Gare de Lyon; parking à 50 m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

©Gabriel Omnès