Les 10 ans du Mur le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne Les 10 ans du Mur le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne, 24 juin 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Les 10 ans du Mur 24 juin – 2 juillet le MUR espace de création Entrée libre Cette année 2023 nous fêterons les 10 ans de l’association le Mur. C’est l’occasion de se réunir, de fédérer, et remercier tous les intervenants qui ont fait et font le Mur aujourd’hui: artistes, partenaires, adhérents, collectivités, institutions, structures culturelles. L’exposition à la galerie regroupe 32 artistes ayant travaillé avec le Mur depuis 10 ans: Aires- Amoroso- Bianchi- Brochot- Calandre- Cartus- Jae Kyoo Chong – Coste- De Battista- Dubart- Dupont- Erbetta- Forax- Gevrey- Graell Girgas – Groussin- Jézéquel- Knecht- Lorne- Novain- Pinon- Perrot- Portal- Omnes – Paillot- Proix- Prokopowicz- Reboux- Ruiz- Sinclair- Ursin

Vernissage le samedi 24 juin à 18h, avec une performance à 19h de chant et luth baroque par Sophie Kissel et Bruno Allen… Lancement de la participation en ligne de l’Édition-Archive des 10 ans du Mur En préparation une édition-archive des 10 années d’expositions, de performances, de concerts, de médiations, de rencontres et de joies. L’edition verra le jour mi novembre prochain… le MUR espace de création 8 avenue de Sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 0608684030 https://lemurespacedecreation.com https://www.facebook.com/lemur.moret Association le MUR espace de création, créateur, organisateur de manifestations culturelles et artistiques Train de Paris/ Gare de Lyon; parking à 50 m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T19:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00 ©Gabriel Omnès Détails Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Autres Lieu le MUR espace de création Adresse 8 avenue de Sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne Ville Moret-Loing-et-Orvanne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne

le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moret-loing-et-orvanne/

Les 10 ans du Mur le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne 2023-06-24 was last modified: by Les 10 ans du Mur le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne le MUR espace de création Moret-Loing-et-Orvanne 24 juin 2023