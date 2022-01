Le Mur du Fond #42: RISH feat. ROON La Cité des arts de la rue, 4 février 2022, Marseille.

Pour ce 42 eme mur, on a invité RISH qui a invité ROON. Une belle rencontre en perspective puisque RISH fait côtoyer, depuis quelques années déjà, graffiti et Op Art ( plus communément appelé art optique) auquel va venir se superposer le mapping vidéo de ROON. Nous en sommes ravis d’avance! Vibration, profondeur et rythme au service de la peinture Et en deuxième partie de soirée Deadwood (en résidence chez Generik Vapeur) jouera un gros set rock’ en exterieur. Début de soirée 18h. Gratuit. Soupe brulante et bar. No CB. Couvrez vous bien même si on sort les braseros « RISH peintre, graffeur, décorateur, plasticien né en1977. Il commence le graffiti à la fin des années 80. Vivant sur Marseille depuis 1998, il est artiste résident du couvent Levat (Marseille) depuis 2017. Fondateur du PM crew sur Marseille en 2000, depuis devenu international, RISH prône le graffiti conscient de la « Zulu Nation » : Peace, Love & Unity. Il œuvre toujours dans le même sens: la reconnaissance de cet ART à part entière. De jam en festivals, tout en décorant les murs de la cité phocéenne, il continue à perdurer son message sur des œuvres plus artistiques alliant de nouvelles techniques, de nouveau défis et de nouvelles rencontres ce qui lui permet de réaliser des expositions, de nombreuses performances et fresques monumentales. Instagram : @rishdafirst Facebook : rish.dafirst » Avec le soutien de l’APCAR et Lézarap’art .

