Le mur digital interactif, qui fera passer vos évènements de sympas à mémorables ! Rennes – Rennes parc expo Bruz, jeudi 11 avril 2024.

Le mur digital interactif, qui fera passer vos évènements de sympas à mémorables ! + de 40 jeux pouvant aussi bien se jouer en solo ou en équipe. Le jeu se joue face au mur avec les mains ou à distance de 3 m (balle, ballon, escrime…) avec partie de 60 s./équipe 10 pers./minute. 11 et 12 avril Rennes – Rennes parc expo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

ZE WALL Animations ou l’arme d’amusement massif qui va révolutionner vos évènements privés et professionnels !

Découvrez ce fabuleux mur digital interactif qui fera passer vos évènements de sympas à mémorables !

Accessible à tous (PMR ok ;-) !

Team building, séminaire, afterwork, pot de départ, fêtes de fin d’année, journée d’intégration, porte ouverte…

Divertissez-vous, décompressez et lâchez prise, favorisez la cohésion, la communication, l’intégration et l’esprit d’équipe.

+ de 40 jeux de cohésion, réflex, agilité, mémoire, rapidité.. (olympiades/JO).

***

COMMENTAIRE client CSE :

Dotée d’un sens du professionnalisme sans équivalent, notre team a accepté de tester Ze Wall animations ! Warning ⚠️ Jeu hautement addictif où la dynamique « Team Building » s’est parfois transformée en règlement de compte !_ _Fun, bonne humeur, fous rires et émotion au rendez-vous !

Nous nous déplaçons à peu près partout Intérieur/extérieur, même au beau milieu d’un champs pour animer votre journée barbecue !

C’est l’assurance de vivre et de faire vivre un moment de convivialité, de partage, de cohésion et surtout de joie !

Nous sommes Ok pour tout style d’entreprise, grande, petite, moyenne, même très très grande… oui oui c’est possible

A vous de jouer, nous vous attendons nombreux sur le salon ! À utiliser sans modération !

Renseignez-vous et réservez vos olympiades https://www.zewall-animations.fr/

JEU GRATUIT

1 PHOTO FOUS RIRES PARTAGÉE = 1 CARTE LIBERTÉ GAGNÉE

Votre photo devant le Mur avec de beaux sourires de toute l’équipe CSE accompagnée d’une publication sur votre Facebook = 1 formule Liberté Passtime offerte aux CSE participants ! (Partenariat ZE WALL ANIMATIONS /PASSTRIME 22 St Brieuc, Guingamp, Lannion).

RÉSERVATION LORS DU SALON

= 100€ *offert sur le forfait animation !

= 2 cartes PREMIUM PASSTIME St Brieuc offertes !

* Vous réservez votre évènement avec ZE WALL ANIMATIONS avant le 30 juin 2024 et vous obtenez une remise de 100€ sur le forfait de base animation.

Rennes – Rennes parc expo 35172 Bruz Bruz 35172 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.zewall-animations.fr/ »}]