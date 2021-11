Munster Médiathèque de la Vallée de Munster Haut-Rhin, Munster Le mur des déclarations Médiathèque de la Vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Le mur des déclarations Médiathèque de la Vallée de Munster, 21 janvier 2022, Munster. Le mur des déclarations

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque de la Vallée de Munster

Le mur des déclarations est accessible à tous, pour tous types de déclaration d’amour ou d’amitié ! Vous pouvez y déposer un poème, une lettre, un dessin… Ce qu’il vous plaira ! Participez au mur des déclarations en y placant la votre : dessin, lettre, poème, tout est possible ! Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Médiathèque de la Vallée de Munster Adresse 1 cour de l'abbaye 68140 Munster Ville Munster lieuville Médiathèque de la Vallée de Munster Munster