2021-07-28 10:00:00 – 2021-07-28 11:15:00

Gujan-Mestras Gironde 2.5 2.5 EUR Accompagné d’un guide, pénétrez dans les entrailles du blockhaus de type 506d, situé à l’entrée du Parc de la Chêneraie. Ce Parc de détente, est empreint d’histoire car il abrite une casemate de forteresse pour canon anti-char de 4,7cm.

