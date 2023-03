Le Mur de Bourges #35 Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Le Mur de Bourges #35, 11 mars 2023, Bourges . Le Mur de Bourges #35 Place André Malraux Bourges Cher

2023-03-11 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-11 Bourges

Cher Vernissage le samedi 11 mars 2023 à 16h30. Le Mur de Bourges n°35 par l’artiste SEES, réalisation de l’œuvre à partir du 6 mars 2023. collectifurbannale@gmail.com Le Mur de Bourges

Bourges

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Place André Malraux Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Le Mur de Bourges #35 2023-03-11 was last modified: by Le Mur de Bourges #35 Bourges 11 mars 2023 bourges cher Place André Malraux Bourges Cher

Bourges Cher