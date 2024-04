Le MuMo X Centre Pompidou Les Andelys, lundi 22 avril 2024.

Le MuMo X Centre Pompidou Les Andelys Eure

Vendredi

Le MuMo X Centre Pompidou, réalisé avec la fondation Art Explora et le ministère de la Culture, fait circuler l’exposition « Êtres Vivants », avec une vingtaine d’œuvres issues de la collection du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou. Labellisé Olympiade Culturelle par Paris 2024, le camion réalise une tournée transrégionale en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Normandie pour faire écho aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pendant quatre mois, il sillonne la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val de Marne, le Val d’Oise, l’Aisne, le Nord, la Somme et l’Eure pour accueillir près de 7500 visiteurs.

Des formations, des visites, des ateliers et plusieurs temps forts sont organisés autour de l’exposition et de l’espace loggia du MuMo X Centre Pompidou.

Le MuMo X Centre Pompidou est un musée itinérant, issu d’un partenariat entre la plus grande institution d’art moderne et contemporain d’Europe et le Musée Mobile fondé en 2011 par Ingrid Brochard. Véritable œuvre d’art, ce musée mobile est né de la collaboration entre l’architecte Isabel Hérault et l’artiste Krijn de Koning.

Retrouvez le MuMo aux Andelys sur la place Nicolas Poussin du 22 au 27 avril.

L’accès au camion se fera sur réservation, pour des groupes de 30 personnes maximum, la semaine (réservation au 06 60 55 25 98 ou 02 32 54 96 95) ; et des portes ouvertes à tous, sans réservation, auront lieu le samedi 27 avril toute la journée (de 9h à 17h15). L’accès au camion est gratuit.

L’exposition « Êtres Vivants » est une évocation poétique du cosmos qui, selon sa définition première dans l’Antiquité grecque, recouvre l’intégralité des éléments naturels. Le ciel, les constellations, la planète et les organismes qui l’habitent y sont pensés comme une entité unique celle du vivant.

Les 25 œuvres rassemblées pour cette édition du MuMo X Centre Pompidou interrogent tous les liens qu’entretiennent les hommes avec la planète. Provenant d’époques et de géographies diverses, elles témoignent de la puissance de l’imaginaire cosmique et de la capacité qu’ont les artistes à la réinventer et à l’adapter aux enjeux les plus contemporains. Elles révèlent également la permanence d’une intuition première celle d’une reconnexion entre les êtres humains et la nature, qui persiste dans l’imaginaire créatif au fil des siècles.

Cette exposition se veut espace de rêverie mais aussi de questionnement n’est-il pas temps de penser d’autres façons d’habiter le monde ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-27

Place Nicolas Poussin

Les Andelys 27700 Eure Normandie info@musee-mobile.fr

L’événement Le MuMo X Centre Pompidou Les Andelys a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération