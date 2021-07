Saint-Félix-de-Villadeix Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne, Saint-Félix-de-Villadeix Le Multisport Tour Saint-Félix-de-Villadeix Saint-Félix-de-Villadeix Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Félix-de-Villadeix

Le Multisport Tour Saint-Félix-de-Villadeix, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Félix-de-Villadeix. Le Multisport Tour 2021-07-18 09:00:00 – 2021-07-18 17:00:00

Viens découvrir de nouveaux sports individuels ou collectifs entre copains ! Pour les 8-11 ans et les 12-15 ans. Orientation, tir à l'arc, crosse québécoise, tchoukball, hockey, palets, molky, pétanque, jeux de plateaux, disc golf… Animation financée par la municipalité. Inscription avant le 4 juillet.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Félix-de-Villadeix Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Félix-de-Villadeix Adresse Ville Saint-Félix-de-Villadeix lieuville 44.92543#0.68238

