2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 17:00:00

Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde Saint-Avit-Saint-Nazaire Découverte de sports individuels et collectifs à la journée

Deux catégories : 6-8ans et 8-11ans Orientation, tir à l’arc, crosse québécoise, tchoukball, hockey, molky, paleter, pétanque, jeux de plateaux etc…

Pique-nique ou repas à prévoir, une gourde et un goûter offerts.

Sur inscription. Sports et loisirs services conseils et prestations

