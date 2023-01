« Le multilinguisme épanoui en famille » Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 21 janvier 2023

de 10h15 à 12h15

. gratuit Inscriptions à partir du 10 janvier Dans le cadre de la deuxième édition du Mois du livre et de la Petite Enfance des bibliothèques jeunesse du 19ème arrondissement, les comptines et berceuses du monde sont à l’honneur ! En compagnie de Genoveva Desplas, professionnelle de la petite enfance et intervenante à l’Ecole des Parents, venez partager un temps d’échange autour du multilinguisme en famille. Ouvert à tout-es, y compris aux familles non multilingues Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr

