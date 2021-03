Ngor IFEF Ngor Le multilinguisme dans l’enseignement dans l’espace francophone IFEF Ngor Catégorie d’évènement: Ngor

Le multilinguisme dans l'enseignement dans l'espace francophone

IFEF, le mardi 23 mars à 10:30

L’OIF organise un séminaire en ligne sur le multilinguisme dans l’enseignement dans l’espace francophone Il s’aticulera autour de deux axes de discussion : * les dispositifs d’enseignement bilingue : défis, bonnes pratiques, quelle intégration ?

* le français et les langues partenaires au sein des politiques éducatives : quelles perspectives et quels enjeux ? Les objectifs : * proposer une meilleure connaissance des initiatives de la Francophonie en matière de promotion de la diversité culturelle et linguistique et la qualité de l’éducation, notamment les Centre régionaux francophones, le programme Ecole et langues nationales (ELAN) et l’initiative « Langues en dialogue »

* nourrir la réflexion autour de la promotion de l’éducation de qualité dans le respect de la diversité linguistique et culturelle. * créer une dynamique et un espace d’échange pour inciter le partage de bonnes pratiques. Ce webinaire est destiné aux cadres éducatifs, formateurs, enseignants, étudiants et toute personne intéressée par la problématique sur le mutlilinguisme. Webinaire IFEF almadies Ngor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T10:30:00 2021-03-23T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ngor Autres Lieu IFEF Adresse almadies Ville Ngor