Evocazioni e Invocazioni Le Mucem Marseille, 20 janvier 2024, Marseille.

Evocazioni e Invocazioni Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Le Mucem 10 / 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

Davide Ambrogio a grandi dans une petite ville du massif de l’Aspromonte en Calabre où vivent encore d’anciens rituels religieux et chants dévotionnels… Ce samedi, il les emporte avec lui au Mucem !

Des chants de luttes ou de dévotion, une berceuse et des conjurations, évoquent et invoquent la tradition rituélique de l’Aspromonte natale de Davide Ambrogio. Un son des origines qui traverse le corps chantant et les multiples instruments (lyre, guitare, cornemuse) pour rejaillir en une pièce sonore et visuelle éblouissante.

Un programme imaginé par Les Suds à Arles.

Samedi 20 janvier 2024 à 17h

Tarif plein : 10€

Tarif réduit : 7€

https://www.mucem.org/programme/evocazioni-e-invocazioni

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

© Barbara PASQUARIELLO