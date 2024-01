De bois et de peau Le Mucem Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

De bois et de peau Samedi 6 janvier, 17h00 Le Mucem 10 / 7€

Début : 2024-01-06T17:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:30:00+01:00

Un concert pour célébrer l’alliance antique des bois et des cordes, des peaux et des mains.

Le répertoire traditionnel de León et de Castille recèle un trésor de mélodies populaires dans lesquelles les compositeurs puisent en permanence, depuis les jardins d’Al-Andalus jusqu’à l’Espagne révolutionnaire.

Ce concert nous en présente un florilège inédit, témoignant de toutes les influences qui ont forgé la mémoire collective des peuples qui sont passés, ou se sont fixés, dans ces musiques.

Par Vanesa Muela (chant et percussions) et Rodrigo Jaraba (vihuela, guitare, luth baroque, téorbe)

Samedi 6 janvier 2024 à 17h

Mucem, J4— Auditorium

Tarif plein : 10€

Tarif réduit : 7€

https://www.mucem.org/programme/de-bois-et-de-peau

