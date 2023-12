Soirée « Au talent ! » Le Mucem Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

Soirée « Au talent ! » Vendredi 15 décembre, 19h00 Le Mucem Entrée libre

Vendredi 15 décembre, l’exposition « Populaire ? » se visite en nocturne… Mais pas seulement !

« Au talent ! », c’est une soirée sous le signe de l’audace et de la créativité durant laquelle de jeunes médiateurs ont carte blanche pour vous parler de leurs plus belles découvertes au sein de l’expo.

La soirée se prolonge dans l’auditorium avec une scène ouverte pluridisciplinaire animée par l’humoriste Bédou, en partenariat avec l’Art Dû Théâtre. Au programme, danse, chant, impro, stand up, beat box, et plus si affinités. Tout le monde peut participer (même vous !) et chacun dispose de 5 minutes sur la scène pour s’exprimer comme il le souhaite.

Pour conclure cette soirée plurielle, ambiance dancefloor avec un Dj set de Bonnie Spacey (avec Bi: Pole).

Vendredi 15 décembre 2023 à 19h

Mucem – J4

Entrée libre

https://www.mucem.org/programme/au-talent-0

© Julie Cohen