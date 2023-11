Festival Visions d’exil: Wadee / Verhovski X Majouga Le Mucem Marseille, 7 novembre 2023, Marseille.

Festival Visions d’exil: Wadee / Verhovski X Majouga Mardi 7 novembre, 17h00 Le Mucem Entrée libre

festival Visions d’exil 2023 « Rituels »

20 octobre — 25 novembre

Toute la programmation ➝ festival.aa-e.org/festival/visions-dexil-rituels/

Dans le cadre des portes ouvertes de l’exposition « Une autre histoire du monde », l’atelier des artistes en exil revient au Mucem pour deux concerts.

• 18h15-18h45 concert de Wadee

slam, rap syrien

• 19h15-19h45 concert de Verhovski X Majouga

Le duo Verhovski X Majouga (Ukraine/Russie) joue en live, mêlant chansons lyriques et improvisation électronique (breakbeat, garage et ghetto house, grime, idm). Depuis sa formation en 2022, le duo sort deux EP à succès et se produit à Tbilissi (TES et Mutant Radio), Berlin, Marseille et à Paris (Silencio).

_____________________________________________________________

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

