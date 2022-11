Les amitiés de Maryse Condé Le Mucem, 25 novembre 2022, Marseille.

Les amitiés de Maryse Condé 25 et 26 novembre Le Mucem

Le Mucem invite l’écrivaine Maryse Condé pour deux journées de rencontres, lectures, spectacles et concerts dédiés à son œuvre engagée et mémorielle.

Auteure d’une quarantaine d’ouvrages traduits dans plusieurs langues, et récompensée par de nombreux prix dont le prix de la Nouvelle Académie de Littérature (qui a remplacé en 2018 le Nobel de Littérature), Maryse Condé révèle dans son œuvre les ravages du colonialisme et nous fait découvrir les mille facettes de la réalité antillaise.

Pendant ces deux journées au Mucem, Maryse Condé partage ses amitiés au long cours : la soprano , la voix slamée de , trois générations de femmes dans la pièce Désirada, enfin libre, les mots complices de Jean-François Carenco, , é, , , , et sa guitare, les peintures de , une lecture théâtralisée et musicale de La migration des cœurs, les chants haïtiens de Mariann Mathéus, et le son des tambours pour un final en gwoka avec la .

Une programmation conçue en collaboration avec le Comité Mam Ega, la Collective, l’association Mamanthé et le festival Kadans Caraïbe.

Stand de la Librairie-boutique du Mucem avec dédicaces et signatures.

Récital (25 novembre 19h)

Par Léïla Brédent (chant) et Sylvain Souret (piano).

La soprano lyrique Léïla Brédent et le pianiste Sylvain Souret nous emmènent en voyage entre élégies et coloratures pyrotechniques. Où l’on entendra Lakmé, prêtresse rebelle en Inde colonisée, des héroïnes européennes tombées dans la folie à force d’être manipulées, ou encore l’affirmation d’être Guadeloupéenne dans un air du cru…

Le Caravage créole (25 & 26 novembre 10h / 18h)

Installation sonore et vidéo de Françoise Sémiramoth, artiste plasticienne

Sound design : The One

Montage : Gilles Bensitri

Le Caravage créole est l’évolution de la collaboration artistique entre Maryse Condé et Françoise Sémiramoth. Alliant l’image et le son, la peintre interroge Maryse Condé sur sa façon de percevoir la couleur, les couleurs ; sensations retranscrites par la voix de l’auteure.

Moi, Tituba sorcière… (25 novembre 11h)

Les élèves de la classe de 3e 4 du collège Henri Wallon entrent en scène avec une proposition croisant théâtre, slam et vidéo, menée à partir du roman Moi, Tituba sorcière… de Maryse Condé.

La tâche d’encadrer cette création a été confiée au musicien Awa Isoa (Association Macaya) et à la comédienne Léa Jean-Théodore.

Le travail de Maryse Condé est à la croisée de problématiques profondes (esclavage, violences de race et de genre). Renvoyant à un passé douloureux, les questions qu’elle aborde n’en restent pas moins actuelles. Cette volonté formulée par l’écrivaine que des adolescents s’approprient le récit de Tituba est un acte mémoriel important. Elle témoigne d’une marque de confiance forte envers des générations qui auront la responsabilité de faire les sociétés de demain.

Projet mené en partenariat avec le Comité Mam Ega dans le cadre du projet « Des enfants, un artiste, une œuvre ».

La migration des cœurs (25 novembre 20h30)

Lecture théâtralisée et musicale à partir du roman La migration des cœurs de Maryse Condé (Robert Laffont, 1995)

Scénario : Eric Bouvron, Laura Clauzel, Viktor Lazlo

Voix : Laura Clauzel, Vanessa Dolmen et Christian Julien

Création musicale & ambiance sonore : Romain Trouillet

La migration des cœurs, texte caractéristique du style singulier de Maryse Condé qui mélange français et créole guadeloupéen, peint l’histoire des sociétés antillaises marquées au fer rouge par l’esclavage. Pour écrire cette œuvre romanesque, l’écrivaine s’est inspirée du roman d’Emily Brontë : Les Hauts de Hurlevent, dont les personnages sont transposés dans une identité créole.

Dans cette variation polyphonique où les voix de Cuba, de la Dominique et de Marie-Galante se font écho, Maryse Condé partage son univers antillais riche du bruissement des langues, de la singularité des cultures, de la diversité des classes et des couleurs qui habitent les Amériques insulaires.

L’adaptation du roman en lecture théâtralisée a été imaginée par Marie Huyghues Despointes, présidente du festival Écritures des Amériques, dans le cadre de son édition 2020 ; cette dernière présentera la lecture ainsi que l’histoire du festival, auquel Maryse Condé est indéfectiblement liée.

Production : Association Prix des Amériques insulaires, Cie Barefoot.

Mots et Merveilles, Tribute to Maryse (26 novembre 16h)

Lecture musicale

Blade AliMbaye (voix et machines) et Nicolas Baudino (flûte, saxophone, clavier)

Mots et Merveilles, c’est l’histoire d’une rencontre à mots croisés, ces derniers mêlant polyphonies, saxophone, flûte et percussions vocales.

Autour du répertoire de Blade AliMBaye, accompagné de Nicolas Baudino, le binôme propose une exploration de l’œuvre (presque éponyme) de Maryse Condé.

Chants haïtiens (26 novembre 17h)

Chants traditionnels haïtiens par Mariann Mathéus, accompagnée d’Ahmed Barry à la guitare et de Jean-Emmanuel Fatna aux percussions.

Complicités et résonances (26 novembre 18h)

Avec Maryse Condé et ses invités : Jean-François Carenco (Ministre délégué chargé des Outre-mer) , Letizia Galli (auteure et illustratrice de livres jeunesse), Laurent Gaudé (écrivain), Annie Maïllis (essayiste), Gaël Octavia (écrivaine, dramaturge), Christiane Taubira (femme politique, écrivaine), Pascale Theriez (professeur d’anglais), Laurent Voulzy (auteur-compositeur-interprète)

Modération par Valérie Marin La Meslée (journaliste), accompagnée par Eva Doumbia (autrice, metteuse en scène)

Maryse Condé nous invite à entrer dans sa vie et son œuvre à travers les paroles complices de ses invités.

Plusieurs voix se succèderont et échangeront sur scène. Eva Doumbia y sera celle de l’écrivaine.

Il sera question de théâtre avec Gaël Octavia et de peinture avec Letizia Galli ; d’écriture à quatre mains et du motif de la mer avec Pascale Theriez.

De la douceur et de la difficulté d’être une femme avec Annie Maïllis.

Du pouvoir fascinant d’Haïti avec Laurent Gaudé.

De la Guadeloupe en mots et en musique avec Jean-François Carenco et Laurent Voulzy.

Et, bien sûr, d’amitié, avec Christiane Taubira.

Tous nous diront l’importance de l’œuvre de Maryse Condé dans leurs vies et leurs travaux.

Avec la participation du mari et traducteur de l’écrivaine, Richard Philcox.

Célébration du Gwoka (26 novembre 21h)

Compagnie Boukousou (Max Diakok)

Un concert qui renoue avec la tradition du Gwoka dans ses déclinaisons rurales et urbaines. La Compagnie Boukousou lui redonne sa dimension sacrée en valorisant l’authenticité des émotions dégagées par chaque rythme.

Style musical composé de chants, de rythmes et de danses, le Gwoka tire son origine de la période esclavagiste durant laquelle les tambours et la danse constituaient un exutoire contre l’oppression. Il a perduré au fil des siècles sous d’autres formes dans les milieux ruraux. Jusqu’à nos jours, le Gwoka est porteur de résistance face à l’injustice. Il a été inscrit le 26 novembre 2014 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

En partenariat avec le Festival Kadans Caraïbe.



