Entrée libre

♫♫♫ Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur À l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du Brésil, un concert des guitaristes Mateus Aleluia et Pedro de Castro (accompagnés de João Diogo Filipe).

Précédé d’une introduction sur les relations entre le Portugal et le Brésil depuis l’indépendance.

Mateus Aleluia : voix et guitare acoustique

Pedro de Castro : guitare portugaise

João Diogo Filipe : guitare

En coproduction avec l’Ambassade du Brésil, l’Ambassade du Portugal et Camões I.P.

Vendredi 11 novembre à 17h

Auditorium du Mucem – Entrée libre

