Le Moyen Âge, une nouvelle histoire ? Archives départementales Albi

Tarn

Le Moyen Âge, une nouvelle histoire ?

Archives départementales, 24 juin 2022, Albi.

Archives départementales, le vendredi 24 juin à 18:30

Après la parution de la « Nouvelle histoire du Moyen Âge », retour sur cette ambitieuse synthèse dirigée par Florian Mazel qui propose une nouveau récit du Moyen Âge européen. Par Sandrine Victor, Maîtresse de conférences HDR en Histoire médiévale, INU Champollion (Albi), UMR 5136 Framespa (Toulouse). Archives départementales 1 Avenue de la Verrerie, 81013 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:30:00 2022-06-24T21:00:00

