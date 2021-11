Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Le Moyen-Âge chante Noël Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le Moyen-Âge chante Noël Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 8 janvier 2022, Lille. Le Moyen-Âge chante Noël

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le samedi 8 janvier 2022 à 18:30

La période de Noël est un cycle qui exalte le miracle de la vie ; au Moyen âge beaucoup de célébrations mettent en valeur ce moment ; l’arrivée de Saint Nicolas, l’Avent, Noël, l’épiphanie et la fête des fous. (Chant et instruments, flutes, tympanon, percussions)

Participation libre

Par l’Ensemble Tormis Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T18:30:00 2022-01-08T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Adresse Place Gilleson Ville Lille lieuville Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille