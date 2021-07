Bayeux Les Grands Chapeaux Bayeux, Calvados Le Moyen-âge (ANNULE) Les Grands Chapeaux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Le Moyen-âge (ANNULE) Les Grands Chapeaux, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bayeux. Le Moyen-âge (ANNULE)

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Les Grands Chapeaux

Ce séjour sur ce thème du Moyen âge proposera aux jeunes de découvrir divers univers au coeur une ville Médiéval. Une semaine durant, ils vivront au temps des chevaliers dans des univers fantastiques. Le séjour propose plusieurs activités et sorties sur le Centre. – Jeux de rôle (immersion dans la thématique) – Soirée conte dans les jardins – Tous à Vélo à la rencontre de cette Ville Médiévale – Calligraphie ou enluminure, réalisation d’un signet ou d’une lettrine sur parchemin – Circuit « orientation » dans la ville Quiz/Animation à la rencontre des artisans – Musique et danse médiévale

535

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les Grands Chapeaux 42 rue saint jean 14400 bayeux Bayeux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:30:00 2021-07-12T11:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:00:00

