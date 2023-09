Le Moyen Âge à Rilke Catégorie d’Évènement: ile de france Le Moyen Âge à Rilke, 6 octobre 2023, . Du vendredi 06 octobre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Oyez oyez, gentes dames et nobles damoiseaux, la bibliothèque Rilke vous invite pour un cycle Moyen Âge d’octobre à décembre ! Vendredi 6 octobre à 19h : rencontre avec Anne Besson et William Blanc autour du lien entre la Fantasy et le Moyen Âge. Samedi 7 octobre à 10h :

venez suivre les anciens tracés du canal de la Bièvre jusqu’à sa traversée de l’enceinte de Philippe Auguste et voir l’Arche de la Bièvre. Samedi 21 octobre à 15h : concert et atelier d’écriture de chanson avec l’artiste Golaine. Du 17 novembre au 14 décembre : présentation de 3 livres d’artistes d’inspiration médiévale prêtés par la bibliothèque Forney. Du 14 décembre au 6 janvier : présentation de matériel de calligraphie médiévale prêté par les Archives départementales de Seine-et-Marne. Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©the purrisian Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//