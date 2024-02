Le mouvement en suspens – Exposition sculptures bronze – Ghiorgo Zafiropulo Galerie d’art Le 33 mai Paris, lundi 26 février 2024.

Du lundi 26 février 2024 au lundi 11 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

La galerie Le 33 mai et Marina Lafon, petite nièce de l’artiste, présentent une exposition rétrospective de l’œuvre de Ghiorgo Zafiropulo. Autodidacte, Ghiorgo Zafiropulo était intéressé par la représentation de la dynamique du mouvement et s’est tourné vers la sculpture, puis, fasciné par le ballet, celles des danseurs en intégrant l’espace « temps » de façon tridimensionnelle. Il prit pour muses les plus grands artistes de l’époque dont notamment Noureev et Margot Fonteyn.

Cette exposition réunit la plupart des sculptures de Ghiorgo Zafiropulo : Les premières œuvres constituent un bestiaire qui nous évoque tant l’Antiquité ou la Renaissance que la Camargue, composé de taureaux combattants, d’une vachette impertinente et d’un cheval au galop.

Puis une quinzaine de bronzes représentent des danseurs, icônes de cet art, tous identifiés, en plein mouvement : attitude, sauts, pas de deux…

Des documents photographiques d’époque viennent en contrepoint de ces œuvres. Des sculptures d’inspiration religieuse témoignent de son engagement spirituel.

Des enregistrements vidéo d’interview, d’extraits des ballets représentés mettant en évidence la justesse des postures « saisies » par le sculpteur complètent cette exposition.

Enfin, la présentation des vidéo du ballet d’Angelo Vergari, Momenti, Hommage à Ghiorgo Zafiropulo, enregistrée lors de l’ouverture du XXVème Festival international de Danse de Florence (1/07/2014) qui se tenait dans le musée du Bargello et à l’occasion duquel 8 bronzes ont été exposés et celle de MOVIMENTI création présentée dans le parc de Maison Blanche, à la mairie du IX-X de Marseille le 24 juin 2016.

Galerie d’art Le 33 mai 21 rue le regrattier, 75004 paris 75004

Le 33 mai Exposition sculptures de Ghiorgo Zafiropulo – Le mouvement en suspens