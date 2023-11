Marché de Noël au Moustier Le Moustier Peyzac-le-Moustier, 2 décembre 2023, Peyzac-le-Moustier.

Peyzac-le-Moustier,Dordogne

Artisanat et produits locaux, concours de Noël le pull plus moche, animations pour enfants, visite du père noël, petite restauration, loterie..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Le Moustier Place de l’église

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local crafts and products, ugliest sweater Christmas contest, children’s entertainment, visit from Santa Claus, snack bar, lottery.

Artesanía y productos locales, concurso del jersey navideño más feo, animación infantil, visita de Papá Noel, aperitivos y lotería.

Kunsthandwerk und lokale Produkte, Weihnachtswettbewerb « Der hässlichste Pullover », Kinderanimationen, Besuch des Weihnachtsmanns, kleine Speisen und Getränke, Lotterie.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère