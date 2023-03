Le mousselinage du verre Le mousselineur de verre Beaufort Catégories d’Évènement: Beaufort

Le mousselinage du verre Le mousselineur de verre, 31 mars 2023, Beaufort. Le mousselinage du verre 31 mars – 2 avril Le mousselineur de verre Lors de ces portes ouvertes 2023, découvrez comment des maître peintres verriers d’antan ont inventé le métier de mousselineur de verre pour se cacher des regards indiscret en habillant les vitrages de fines dentelles brodées.

Atelier découverte sur les 4 techniques de mousselinage.

– Le Brossage, et l’émaillage

– Saupoudrage de la tulle,

– la gravure sur verre

– Le sablage. Découverte des différents types de vitrages décoratif de 1836 à 1941

Découverte des différents types de vitrages décoratif de 1836 à 1941 et de leurs fabricants. Le point sur les formations. Le mousselineur de verre 02 rue des acacias 34210 BEAUFORT Beaufort 34210 Hérault Occitanie

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 verre mousseline mousselinage Mousselinage du verre

