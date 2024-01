CHÉRIKOKO Le Mounguy Marseille, samedi 17 février 2024.

CHÉRIKOKO ♫♫♫ Samedi 17 février, 21h00 Le Mounguy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

« CHÉRIKOKO » nous transporte dans l’univers magique des sonorités de l’ouest africain.

Du Mali au Burkina-Faso en passant par la Guinée, N’goni, guitare, calebasse et chants nous accompagnent pour un voyage chaleureux et festif.

Délicieux duo de multi-instrumentistes passionnés par l’Afrique de l’ouest, ils réchauffent l’ambiance et sèment des graines de joie derrière eux…

Réjouissant !!

Louisa Marcandella : N’goni 10 cordes, Guitare, Calebasse, Chants

Yanifola : N’goni 16 cordes, Guitare, Calebasse, Footkick, Chants

_____________________________________________________________

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur