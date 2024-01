24 to the floor Drunken Soul x A moitié Sourd Le Mounguy Marseille, 26 janvier 2024, Marseille.

24 to the floor Drunken Soul x A moitié Sourd Vendredi 26 janvier 2024, 21h30 Le Mounguy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:30:00+01:00 – 2024-01-27T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:30:00+01:00 – 2024-01-27T00:30:00+01:00

A moitié sourd est un touche à tout passionné de k7 et de musiques sur bandes. A part proposer des selections et des mixes sur cassette dans un esprit bien DIY, il passe son temps libre à digger et chercher des petites perles musicales.

Entre dub, groove et gros hip hop qui tache, il saura trouver des petites pépites pour vous faire shaker votre booty.

Drunken Soul est tombé très tôt dans la soul et le funk. Si bien qu’on l’appelle : DA FUNK MASTA. C’est le plus anglais des plainards, et il aura toujours une petite musique pour vous surprendre. Il viendra de bonne heure armé de ses meilleurs tracks, avec déhanchage garanti ou remboursé.

_____________________________________________________________

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur