Début : 2024-01-12T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T21:30:00+01:00 – 2024-01-13T00:30:00+01:00 Dub Roger’s nous donne rendez-vous pour quatre heures de sélection Rocksteady / Ska / 2-Tone / Ragga / Dancehall / Rub-A-Dub / Early Digital.

Rythmes chaloupés pour vibes jamaïcaines embrumées et 70 années de culture musicale Jamaïcaine en une soirée : One love ! Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

