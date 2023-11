DJ Ivor Le Mounguy Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

DJ Ivor Vendredi 17 novembre, 21h00 Le Mounguy Entrée libre

Le retour de DJ Ivor au Mounguy

À quoi t’attendre ??

Ivor est un Africain citoyen du monde. Né au Ghana, il grandit à Londres, avant de passer une dizaine d’années au Sénégal et de poser valises et rondelles à Marseille, il y a 6 ans. Ivor est un dingue de musique et de musiques africaines plus particulièrement. Sans limites. Il kiffe aussi bien les vieux sons, les galettes de highlife ou d’afrobeat, que les tracks des pionniers du hip-hop des maquis ou les fichiers numériques des jeunes pousses au micro. Les hymnes kwaïto des premiers temps de la house sud-africaine ou les derniers succès de l’amapiano n’ont pas de secret pour lui. Ses mixes 100% afro croisent tous ces univers et nous racontent à sa façon un continent musical et son histoire jusqu’au-delà des mers, dans ses diasporas…

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T00:30:00+01:00

