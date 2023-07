Fête Traditionnelle du Moulleau Village Le Moulleau Arcachon, 29 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Programme de la fête, organisée par le Comité Moulleau Village :

Samedi 29 juillet :

• 14h : Régate de Bacs à Voile et Pinasses.

• 17h : Remise des prix, suivie d’un verre de l’amitié.

• 21h : concert au Kiosque

Dimanche 30 juillet :

• 11h : Messe en plein air, au Kiosque du Moulleau

• 12h : Bénédiction de la mer au bout de la Jetée..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Le Moulleau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Programme of the festival, organized by the Moulleau Village Committee:

Saturday, July 29 :

? 2pm: Regatta for sailing boats and pinnaces.

? 5pm: Prize-giving ceremony, followed by a friendly drink.

? 9pm: Concert on the Bandstand

Sunday, July 30 :

? 11am: Open-air mass at the Moulleau Bandstand

? 12pm: Blessing of the sea at the end of the Jetty.

Programa del festival, organizado por el Comité del pueblo de Moulleau:

Sábado 29 de julio :

? 14 h: Regata de veleros y pinazas.

? 17:00 h: Entrega de premios, seguida de un aperitivo.

? 21:00 h: Concierto en el quiosco de música

Domingo 30 de julio :

? 11:00 h: Misa al aire libre en el quiosco de música de Moulleau

? 12 h: Bendición del mar al final del embarcadero.

Programm des Festes, das vom Komitee Moulleau Village organisiert wird :

Samstag, 29. Juli :

? 14 Uhr: Regatta für Segelfähren und Pinassen.

? 17 Uhr: Preisverleihung, gefolgt von einem Glas Freundschaft.

? 21 Uhr: Konzert am Kiosk

Sonntag, den 30. Juli :

? 11 Uhr: Messe unter freiem Himmel am Kiosk von Moulleau

? 12 Uhr: Segnung des Meeres am Ende der Mole.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Arcachon