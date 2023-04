Chasse aux œufs de Pâques Le Moulinet-sur-Solin Catégories d’Évènement: Le-moulinet-sur-solin

Loiret . Chasse aux œufs de Pâques organisé par la comité des fêtes aura lieu le dimanche 9 Avril 2023. Le Conseil Municipal du Moulinet sera très heureux d’accueillir tous les enfants et petits enfants du village de 0 à 12 ans pour une chasse aux oeufs. Pensez à apporter un panier, de bonnes chaussures. Inscription obligatoire avant le mardi 7 avril. Chasse aux œufs mairie.lemoulinetsursolin@orange.fr Le Moulinet Sur Solin

