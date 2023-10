3ème édition Marché gourmand Le Moulinet sur Solin Le moulinet-sur-solin, 5 novembre 2023, Le moulinet-sur-solin.

3ème Edition du Marché Gourmand d’Automne dans le jardin de la Mairie.

De nombreux producteurs : huitres, poulets fermiers, vins et champagne, pâtisseries, café et thés, agneaux, farine, miel et plein d’autres produits locaux.

Le Moulinet sur Solin 3 place de l’Eglise, Le moulinet-sur-solin Le moulinet-sur-solin

2023-11-05T08:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

Le Moulinet-sur-solin