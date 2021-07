Gignac Gignac Gignac, Lot Le Moulin Tournera Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Lot

Le Moulin Tournera Gignac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Gignac. Le Moulin Tournera 2021-07-14 10:00:00 – 2021-07-14

Gignac Lot 0 EUR 0 3 L’Association Lo Patrimòni propose une visite de l’exposition « Du grain à la farine » sur le Causse de Martel et une visite du moulin avec la mise au vent du moulin qui tournera et fera de la farine. +33 6 85 66 89 81 © Lot Tourisme – P Soissons dernière mise à jour : 2021-06-28 par

