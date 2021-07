Le Moulin – Tournée des producteurs locaux Poligny, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Poligny.

Le Moulin – Tournée des producteurs locaux 2021-07-24 – 2021-07-24 Rue Roger Thirode Brasserie The Baboon

Poligny Jura Poligny

EUR Le Moulin Tourne chez ses producteurs locaux en juin et juillet avec pour chaque soirée, à manger, à boire, à entendre et à voir !

Pour cette deuxième édition, nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie The Baboon à Poligny le Samedi 24 juillet à 19h.

(réservation obligatoire sur : www.lemoulinjura.fr)

A Boire :

BRASSERIE THE BABOON

La Brasserie des Babouins Jurassiens est une brasserie artisanale fondée par deux jeunes babouins à la recherche de goût et de nouveauté.

Les babouins vous accueillent dans leur Baboon Garten, jardin de verdure, juxtaposé à la brasserie !

Chez les Babouins Jurassiens, on brasse des bières qu’on aime et on les aime parce qu’elles ont du goût. Plusieurs types de bières seront à déguster (lager, IPAs…) !

DOMAINE THIBAUT HUBERT

Les vins du Jura du Domaine Thibaut Hubert, sont élaborés en adoptant les méthodes de vinification traditionnelles alliées aux technologies les plus actuelles. Les vins sont produits dans la même philosophie depuis plus de vingt-cinq ans : dans le respect de l’environnement, enherbement, travail du sol et utilisation raisonnés des intrants et du tracteur pour obtenir des raisins de qualités. La finalité étant l’obtention de côtes du jura riches en saveur et accessibles.

Le domaine travaille avec passion et savoir-faire traditionnel pour proposer des vins de qualité dans le respect du terroir jurassien.

LE PETIT VERGER

Les jus de pommes du Petit Verger proviennent de vergers locaux non traités, en cours de reconversion bio.

La transformation des fruits en jus se fait de façon artisanale, avec la réalisation du pressage à façon. Les fruits sont tirés, lavés, broyés et pressés sans filtration, pasteurisés au pasteurisateur flash pour préserver les qualités organoleptiques et mis en bouteille.

A manger:

TIC TAC TOQUE

Tic Tac Toque est un projet issu d’une volonté de répondre aux différentes demandes des consommateurs, désireux d’une cuisine saine, sincère et de saison.

Il proposera pour cette soirée, différentes propositions de plats avec des produits locaux et de saison.

Menus à venir…

A écouter et à voir :

EMÉA

Eméa, c’est un voyage, tant une plongée introspective, qu’une aventure musicale qui nous transporte vers les horizons mystérieux et magiques de l’Amérique Latine et autres contrées qui ont inspiré cette musique plurielle. Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains. Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho, naissent des créations en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l’amour et de l’espoir.

