Valmy Moulin de Valmy Marne, Valmy Le moulin tourne ! Découvrez l’intérieur du moulin Moulin de Valmy Valmy Catégories d’évènement: Marne

Valmy

Le moulin tourne ! Découvrez l’intérieur du moulin Moulin de Valmy, 19 septembre 2021, Valmy. Le moulin tourne ! Découvrez l’intérieur du moulin

Moulin de Valmy, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découvrez l’intérieur du moulin à vent et son mécanisme en action. Un guide sera à votre disposition pour vous commenter la visite. Hissez les voiles, cap sur Valmy ! Découvrez l’intérieur du moulin à vent et son mécanisme en action. Un guide sera à votre disposition pour vous raconter son histoire ainsi que les principes de la fabrication de la farine au XVIIIe siècle. La mise au vent n’est possible que si le temps le permet. Pose des voiles à 10h.

Entrée à l’intérieur du moulin : 2€. Gratuit -6ans. Les billets sont à retirer au Centre historique Valmy 1792. Attention, l’intérieur du moulin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Découvrez l’intérieur du moulin à vent et son mécanisme en action. Un guide sera à votre disposition pour vous commenter la visite. Moulin de Valmy 24 rue de Kellermann, 51800 Valmy Valmy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Valmy Autres Lieu Moulin de Valmy Adresse 24 rue de Kellermann, 51800 Valmy Ville Valmy lieuville Moulin de Valmy Valmy