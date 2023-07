SARL Aux Renaissances Paysannes 08-93 (fruits et légumes) Le Moulin Thénorgues, 12 juillet 2023, Thénorgues.

Thénorgues,Ardennes

Vente de fruits biologiques, de nectar de prune biologique, d’agneau en caissette de race Charmoise, de saucisson de brebis et de porc, d’écheveaux de laine en 6 grosseurs (naturelle et teinture végétale) de fil et nappe cardée en 1,5 kg..

fin : . .

Le Moulin

Thénorgues 08240 Ardennes Grand Est



Sale of organic fruit, organic plum nectar, Charmoise lamb in a box, sheep and pork sausage, wool skeins in 6 sizes (natural and vegetable dyed), yarn and carded tablecloth in 1.5 kg.

Venta de fruta ecológica, néctar de ciruela ecológico, cordero Charmoise en cajas, salchichas de oveja y cerdo, madejas de lana en 6 tamaños (tinte natural y vegetal), hilo cardado y mantel en 1,5 kg.

Verkauf von Bio-Obst, Bio-Pflaumennektar, Lamm in Kisten der Rasse Charmoise, Schaf- und Schweinewurst, Wollstränge in 6 verschiedenen Stärken (naturbelassen und pflanzlich gefärbt), Garn und kardierte Tischdecken in 1,5 kg.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme