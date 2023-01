Soirée de quartier « Spéciale Galette » Le Moulin Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Soirée de quartier « Spéciale Galette » Le Moulin, 20 janvier 2023, Paris. Soirée de quartier « Spéciale Galette » Vendredi 20 janvier, 18h00 Le Moulin

amener à boire ou à manger, à partager

Temps convivial et repas participatif Le Moulin 23bis rue du Moulin de la Vierge Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Depuis le mois de septembre, nous proposons aux voisins du Moulin de la Vierge une soirée de quartier. L’idée est de partager un moment convivial, gustatif et informatif un vendredi soir de chaque mois devant ou dedans le moulin. Nous souhaitons encourager la « Spontané-C-ité ».

Un moment pour les associations, les artistes, les acteurs du quartier de présenter leur actualité, de partager leurs expériences, leurs bons plans, leur bonnes recettes, leurs passions.

La prochaine soirée de quartier se déroulera Vendredi 20 Janvier à partir de 18h00.

Si vous avez des projets, des actualités, des talents et des envies vous pouvez venir les partager avec les voisines et voisins du Moulin de la Vierge.

2023-01-20T18:00:00+01:00

2023-01-20T21:00:00+01:00

