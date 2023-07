Visite libre du moulin, pique-nique à la guinguette, apéro-jazz le dimanche midi Le moulin neuf Roquelaure Catégories d’Évènement: Gers

Roquelaure Visite libre du moulin, pique-nique à la guinguette, apéro-jazz le dimanche midi Le moulin neuf Roquelaure, 16 septembre 2023, Roquelaure. Visite libre du moulin, pique-nique à la guinguette, apéro-jazz le dimanche midi 16 et 17 septembre Le moulin neuf Gratuit. Entrée libre. Adhésion possible à l’ASM9 (Association de Sauvegarde du Moulin Neuf). Le moulin neuf fut cédé par Jeanne d’Albret, avec le fief de Roquelaure, à Antoine du même nom pour les bons services rendus à Henri IV…

Bien que sa configuration initiale ne soit pas entièrement connue, il reste quelques éléments remarquables dans un environnement agréable que nous vous proposons de visiter, notamment la salle des meules.

Divers producteurs locaux proposeront des produits bio, dont les bières (Moussequetaire*). Il est possible d’apporter un pique-nique convivial, à savourer à table dans l’esprit guinguette, ou avec les poules et les oies dans les prairies.

Un apéro-jazz sera organisé dimanche midi avec Lous Amics Quartet. Le moulin neuf 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie 09 51 34 15 14 Le moulin neuf, à cheval sur le Gers, n’est pas un moulin comme les autres, c’est un lieu historique : Jeanne d’Albret le céda à Antoine de Roquelaure pour les services qu’il avait rendus à Henri IV.

C’est dans un cadre verdoyant et aquatique très agréable, peuplé d’animaux de toutes sortes, magnifiquement aménagé par Mathieu, le propriétaire des lieux, que les visiteurs peuvent découvrir ce moulin restauré tout en préservant l’identité et le caractère du site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

